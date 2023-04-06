Бійці Російського добровольчого корпусу здійснювали рейди в Брянську область і раніше.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз поскаржився на спробу проникнення на територію прикордонного регіону РФ української ДРГ. Бійці Російського добровольчого корпусу підтвердили це відповідним відео у своїх соцмережах.

Щоправда, Богомаз стверджував, що по противнику завдали вогневого ураження.

Однак, згідно з опублікованим РДК відео, російським добровольцям все ж вдалося пробратися в Брянську область.

Відео дня

"Незважаючи на те, що губернатор Богомаз вже рапортував про "успішне відбиття атаки українських ДРГ" , ми знову ловимо його на брехні!" - йдеться в повідомленні корпусу.

Крім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм листівки і попросили сховатися на час бойових дій.

РДК на війні в Україні - останні новини

Бійці Російського добровольчого корпусу здійснювали рейди в Брянську область і раніше. На "українську ДРГ" влада прикордонного регіону РФ поскаржилася 2 березня. Пропагандисти навіть повідомляли про "жертв" і "заручників".

Україна свою причетність відкидала, але незабаром відповідальність за проникнення в РФ взяли на себе представники РДК. Ці ж бійці спростували фейки про нібито поранених серед цивільного населення.

Окремо керівництво РДК відзначило, що спецоперацію погодили з українським командуванням, інакше групу "знищили б під час спроби перетину кордону".

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