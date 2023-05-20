Влада назвала інцидент "плановою роботою Збройних Сил РФ".

Російські Telegram-канали масово повідомляють про чергову спробу "українських диверсантів" прорватися через кордон. Цього разу – в Білгородську область.

Baza повідомляє, що нібито озброєні автоматами Калашникова, гранатометом, снайперськими гвинтівками і кулеметами диверсанти здійснили спробу прориву кордону з боку села Гранів в Харківській області ввечері в п'ятницю, 19 травня.

"За попередніми даними, перестрілка на кордоні почалася ввечері 19 травня. Кілька людей намагалися прорватися через село Червоний хутір Білгородського району, проте їхню атаку було відбито", – пише Telegram-канал.

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Mash пише, що диверсантів було 15, і після того, як російські прикордонники відбили атаку, вони повернулися на територію України. Канал Shot також стверджує, що "четверо українських диверсантів були поранені".

При цьому канал "Жесть Бєлгород" з посиланням на оперативний штаб Бєлгородської області заявив, що інформація про спробу прориву кордону не відповідає дійсності.

"За останніми підтвердженими даними, вчора, 19 травня, на кордоні Бєлгородської області планово велася робота Збройних Сил РФ. Просимо жителів не піддаватися провокаціям, зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації", – йдеться в повідомленні штабу.

Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомлення не коментував. З боку влади РФ також коментарів не було.

Рейди на прикордонні регіони РФ - що повідомлялося

На початку березня росіяни заявили, що "українська ДРГ" потрапила на територію прикордонної Брянської області і нібито поранила цивільних.

Україна заявила про свою непричетність. Відповідальність за інцидент згодом взяв "Російський добровольчий корпус" - військовий підрозділ, який воює на боці України з 2014 року і складається з російських добровольців.

На початку квітня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про чергову спробу проникнення на територію РФ. Тоді бійці РДК знову взяли відповідальність за інцидент і показали відео. Вони заявили, що крім виконання бойових завдань змогли поспілкуватися з місцевими жителями.

Крім того, бійці заявили, що здійснювали рейди в Брянську область і раніше.

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