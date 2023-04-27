З середини минулого року це кладовище було зачинене і охоронялось окупантами.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що нові масові поховання в районі міста можуть належати російським військовим.

Як пише "Радіо Свобода", час цих поховань не збігається з періодом, коли окупанти ховали вбитих маріупольців. Однак знадобиться не менше тижня, аби проаналізувати знімки Google-карт та точно визначити, кому належать поховання.

"Це точно не збігається по часу з періодом ексгумації. Це точно не співпадає з періодом, коли окупанти збирали трупи по вулицях. Це набагато раніше. Можливо, в нас є і така гіпотеза, це можуть бути могили не маріупольців. Тому що росіяни мали десь ховати своїх вбитих окупантів. І цілком можливо, що це воно. Тому треба з’ясувати певні деталі, нам для цього знадобиться щонайменше тиждень", - додав Андрющенко.

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За його словами, з середини минулого року кладовище, на якому виявили нові поховання, було зачинене для відвідування та охоронялося окупаційною армією.

"В Мангуші поховано в подібних похованнях приблизно, 4 тисячі людей. А це поховання принаймні візуально більше. На сьогодні ми не можемо сказати точно, коли з’явилося це поховання. Точно знаємо, що це поховання не робили наші комунальники, не робила українська влада. Це поховання з’явилося вже за період контролю російською стороною, за період контролю окупантами. Хто похований, скільки поховано – сьогодні ми сказати не можемо", - підсумував радник мера.

Поховання у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зростає смертність, на Старокримському цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань. Однією з причин є критичний рівень медицини.

26 квітня стало відомо, що у Маріуполі завдяки оновленим знімкам Google-карт знайшли нові масові поховання.

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