Наразі невідомо, кого там поховано та коли з'явилися могили.

У Маріуполі завдяки оновленим знімкам Google-карт знайшли нові масові поховання. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко.

"Ми детально опрацювали карту всіх кладовищ та знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі", - каже чиновник.

За його словами, сектори по розміру візуально більші, ніж братські могили у Виноградному та Мангуші. Андрющенко також повідомив, що Новотроїцьке кладовище було приблизно до середини липня минулого року зачинене та під контролем окупантів.

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"Кого поховано та в який період на зараз невідомо. Будемо намагатись з’ясувати, наскільки це можливо", - сказав він.

Також на нових знімках Google можна побачити місто після російських обстрілів: розбомблений Драматичний Театр ще до розбору завалів та з надписом "Діти". Як повідомив Андрющенко, фото зі спутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року.

Ситуація у Маріуполі - останні новини

Маріуполь наразі спустошений та майже вщент знищений окупантами. За словами місцевих жителів, населення міста скоротилося втричі. Робота є лише на будівництві, в комунальній сфері й торгівлі. Жодних соціальних виплат немає, а видачу гуманітарної допомоги окупанти суттєво скоротили.

Крім важкої економічної ситуації, Маріуполю загрожує й екологічна криза, адже невідомо, чи стежать росіяни за станом територій, що були відведені під зберігання небезпечних відходів.

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