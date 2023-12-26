Він вважає, що військові разом із депутатами мають визначитись, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що законодавчі ініціативи з удосконалення мобілізації і військового обліку не повинні обговорюватися та ухвалюватися кулуарно.

"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція - військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду України. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони", - відзначив він у вечірньому зверненні до українців..

Як підкреслив президент, закон - це те, що стосується всіх і кожного в державі.

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"Буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону", - повідомив Зеленський.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня президент під час своєї підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що велика кількість людей потрібна для посилення лінію зіткнення з російськими загарбниками.

Вчора очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що "військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових".

Чинна редакція законопроекту, який Кабінет Міністрів вніс в парламент, передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього пропонується розподіляти чоловіків на придатних та непридатних до служби.

Законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку також передбачає:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян України молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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