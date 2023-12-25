Уряд займається розробкою правил мобілізації, зазначив голова фракції "Слуга народу".

В Україні тривають мобілізаційні заходи - вже внесено запит на мобілізацію 500 тисяч військових громадян.

Кабмін займається розробкою правил мобілізації, поділився очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді в Telegram. "Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила", - зазначив політик. Арахамія додав, що сьогодні, 25 грудня Кабмін "мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових".

"Президент (Володимир Зеленський, - Ред.) чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не розв'яже проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем...", - підкреслив голова фракції.

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Триває мобілізація - зміни, про які повідомлялося

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Пізніше очільник Міноборони України Рустем Умєров говорив, що велика кількість людей армії нашої держави потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад три тисячі кілометрів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що таку кількість людей в нашій країні можуть мобілізувати упродовж року. Експерт підкреслив, що людей після мобілізації потрібно якісно готувати до участі у бойових діях.