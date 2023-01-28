Протягом минулої доби українські захисники проводили "просмаження" ворога.

Захисники України за минулу добу "приземлили" російські літак, вертоліт та беспілотник. Окрім цього, авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Також вона вдарила по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Про нові удари українських військових по рашистах повідомляється у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Так, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили", - додали у Генштабі.

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