Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів. Бої йшли у Луганській та Донецькій областях. Про ситуацію на фронті повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області", - йдеться у новому зведенні.

Як повідомили у Генштабі, нині ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках рашисти обороняються.

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"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено", - додав Генштаб та попередив, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій нашій країні.

Тим часом на Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ - Сумської. На Слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник завдав вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Мар'їнка та ще 6 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На Запорізькому напрямку ворог атакував понад 30 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 9 населених та Херсон.

Війна в Україні: останні новини

Учора у ЗСУ повідомили, що окупанти активізували авіацію біля Бахмута для підтримки своїх смертників. Сили оборони України наразі частіше збивають ударні гелікоптери Ка-52, і штурмові літаки Су-25, бо ця техніка підтримує наземні війська окупантів.

Секретар РНБО попередив, про новий наступ росіян. За словами Данілова, рашисти хочуть досягти успіхів 24 лютого. Президент Зеленський розповів про ситуацію на фронті під Бахмутом та Вугледаром. Окупанти свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них, наголосив він.

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