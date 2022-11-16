Супротивники втратили живу силу й техніку, зазначили у Військово-морських силах ЗСУ.

Українські морські піхотинці минулої доби знищили понад 10 окупантів та БПЛА.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сили Збройних сил України знищили 6 російських загарбників та БМП, повідомляється на Facebook-cторінці ВМС.

"Минулої доби, 15 листопада, морські піхотинці знищили 14 окупантів та БПЛА" - йдеться у повідомленні.

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Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Вранці 16 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Новокалинове, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Времівка та Новомихайлівка Донецької області.

За даними Генштабу, вчора українські воїни ліквідували 630 російських окупантів та 24 ворожі БМП. Загалом з 24 лютого знищено близько 82 тис. 710 супротивників.

15 листопада офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко поділився, що у Донецькій області по всій лінії фронту йдуть дуже важкі бої, і це єдиний напрямок, на якому загарбники намагаються наступати.

Боєць додав, що вороги намагаються атакувати наши позиції "у лоб" і тому зазнають величезних втрат.

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