На Донецькому напрямку протягом 18 серпня українські морпіхи завдали кількох ударів по скупченню військової техніки та особового складу окупантів. Загалом за день було знищено 16 загарбників.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
"18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 6 осіб живої сили ворога", – мовиться у дописі.
Там додали, що протягом минулої доби внаслідок влучної роботи української артилерії також було знищено самохідну гаубицю окупантів "Мста-С" та ліквідовано щонайменше 10 росіян. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Прикордонники зірвали спробу окупантів форсувати Сіверський Донець
Як розповіли в МВС, бійці Держприкордонслужби помітили групу окупантів на річці Сіверський Донець. Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку.
Утім перетнути Сіверський Донець окупантам не вдалося: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли.
За словами президента Володимира Зеленського, російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі.