Загалом морські піхотинці ЗСУ за день знищили 16 окупантів.

На Донецькому напрямку протягом 18 серпня українські морпіхи завдали кількох ударів по скупченню військової техніки та особового складу окупантів. Загалом за день було знищено 16 загарбників.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

"18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 6 осіб живої сили ворога", – мовиться у дописі.

Там додали, що протягом минулої доби внаслідок влучної роботи української артилерії також було знищено самохідну гаубицю окупантів "Мста-С" та ліквідовано щонайменше 10 росіян. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Прикордонники зірвали спробу окупантів форсувати Сіверський Донець

Як розповіли в МВС, бійці Держприкордонслужби помітили групу окупантів на річці Сіверський Донець. Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку.

Утім перетнути Сіверський Донець окупантам не вдалося: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли.

За словами президента Володимира Зеленського, російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі.

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