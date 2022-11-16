Ворог продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах 9 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

В повідомленні сказано, що окупанти не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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"За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області", - зазначають в Генштабі.

Також противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

На Запорізькому напрямку окупанти стріляли з танків та артилерії по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе, а а Херсонському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського.

Окупанти обстрілювали й інші населені пункти з танків та всього спектру артилерії.

Деокупація України - найважливіші новини

Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.

11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.

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