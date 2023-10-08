Травми також отримав 33-річний медик Червоного Хреста, його госпіталізували.

Цієї ночі росіяни гатили по Херсону та населених пунктах правобережжя - під обстрілами перебували житлові квартали. Внаслідок атак травмовано понад 10 людей, серед яких немовля, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі – дитина. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники", - зазначив він.

За словами Прокудіна, травми отримали 11 херсонців, зокрема у стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Крім того, серед поранених й 33-річний медик Червоного Хреста, у якого зафіксоввана вибухова травма та контузія, чоловіка госпіталізували.

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"Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки", - розповів голова ОВА.

Крім того, на місцях ударів медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Прокудін уточнив, що цієї ночі росіяни обстрілювали й Станіслав - наразі наслідки удару з "Градів" з’ясовуються.

Ситуація в Херсонській області

Як повідомляють українські військові, наразі ситуація на півдні країни залишається стабільно напруженою. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти правобережжя Херсонщини. Зокрема, впродовж минулої доби росіяни здійснили 55 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів.

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