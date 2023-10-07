Ворог завдає ударів по мирному населенню, переміщує сили та засоби між позиціями.

На одному з напрямків українські військові ліквідували чотири десятки загарбників та ворожу техніку.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, оперативна обстановка в зоні відповідальності цих підрозділів ЗСУ залишається стабільно напруженою. В діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

"Продовжується переміщення сил та засобів між їх позиціями. Триває контрбатарейна боротьба", - розповіли військові.

Відео дня

За минулу добу українськими захисниками на півдні ліквідовано 40 окупантів. Знищено дві гармати, дев’ять одиниць авто-бронетехніки та три човни противника.

Зазначається, що протягом доби ворог здійснив 55 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 6 обстрілів населених пунктів, серед яких Херсон, Широка Балка та Антонівка.

"Внаслідок обстрілів поранено цивільного, пошкоджено пʼятиповерховий будинок та 5 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Також у населеному пункті Високопілля Бериславського району цивільний отримав поранення внаслідок розбору та підриву невизначеного вибухового пристрою на території власного домоволодіння.

Окрім того, стало відомо, що корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 11 кораблів: 10 - в Чорному морі та один - в Азовському. На бойовому чергуванні перебуває надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

Втрати росіян в Україні

Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 610 російських загарбників, загальна кількість ліквідованих окупантів перевищила 281 тис. У війні, яку Кремль почав проти України у лютому 2022 року, противник втратив: 4800 танків (23 за добу), 9102 бойових броньованих машин (20), 6688 артилерійських систем (22), приблизно 810 реактивних систем залпового вогню (2 за добу), понад 540 засобів ППО (1 за добу), 5185 безпілотників оперативно-тактичного рівня (майже 30 за добу), понад 9 тис. одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (58), 315 літаків, 316 гелікоптерів, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів за катерів, підводний човен тощо.

Армія РФ активізувалася на одному з напрямків, противник готує наступ. Зокрема знищено чотири мости через річку Оскіл. На думку експерта, мета ворога – зруйнувати логістику Сил оборони України, вийти на лівий берег річки та захопити частину Куп'янська.

Вас також можуть зацікавити новини: