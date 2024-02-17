На Авдіївському напрямку українські воїни упродовж минулої доби відбили майже 40 ворожих атак.

Авдіївка зараз у центрі уваги. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив деталі щодо виходу українських воїнів з міста, а також розповів про поточну ситуацію на Авдіївському напрямку та втрати російських окупантів.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще п’ять атак - біля Первомайського та Невельського.

"Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань", - зауважив командувач.

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Тарнавський повідомив, що загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 21 одиницю (не враховуючи безпілотників).

Йдеться, зокрема, про два танки, чотири артилерійські системи та 11 бойових броньованих машин. Також Сили оборони України знищили два інших важливих об'єкти противника. Крім того, нейтралізовано або знищено було 230 БпЛА різних типів.

"Наші воїни займають позиції на другому рубежі оборони", - написав командувач ОСУВ "Таврія". Офіцер додав, що "вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки". "Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - нагадав він.

Тарнавський додав, що відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, і щоб українські воїни повернулися на Батьківщину. "Боротимемося за звільнення всіх побратимів", - наголосив командувач.

Важливі новини - Авдіївка стала дуже "гарячою точкою"

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 лютого Олександр Тарнавський заявив, що Росія кинула на штурм Авдіївки всі резерви, зокрема, і з інших напрямків фронту. У межах міста тривають важкі бої, а декілька українських бійців потрапили в полон.

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", - повідомив командувач.

Варто зазначити, що населення Авдіївки згідно з результатами перепису населення, проведеного у 2001 році, становило 37 237 осіб. Станом на початок червня 2023 року у місті мешкали менш як 2 тисячі громадян.

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