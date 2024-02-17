Вони зайняли оборону на визначених рубежах.

Українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це о 02:15 повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що оточення українських сил не допущено, особовий склад виведено. Зараз воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення", - додав Тарнавський.

Вихід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Цієї ночі Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про рішення вивести українські підрозділи з міста.

Український генерал пояснив, що це робиться для уникнення оточення наших сил та збереження життя і здоров’я військових. Вони переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Він зазначив, що бійці зробили все можливе для знищення найкращих військових частин російських загарбників та завдали їм великих втрат.

Напередодні британська розвідка повідомила, що РФ під час спроб захопити українське місто втратила щонайменше 400 БМП та іншої важкої техніки, а також велику кількість солдатів.

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