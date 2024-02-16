Саме місто агресор стирає з лиця землі авіабомбами та артилерійськими обстрілами.

Росія кинула на штурм Авдіївки всі резерви, зокрема і з інших напрямків фронту. У межах міста тривають важкі бої, декілька українських бійців потрапили у полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі. Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону", – розповів він.

За словами генерала, українські бійці стримують російську навалу, але агресор переважає оборонців кількісно за всіми показниками – особовий склад, артилерія, авіація.

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За поточну доби в районі Авдіївки загалом відбито більше 30 російських атак. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів самої Авдіївки та двох десятків населених пунктів навколо.

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет – збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На привеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", – повідомив Тарнавський.

Генерал запевнив, що евакуація поранених здійснюється, хоча й ускладнена безперервними обстрілами.

"На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів", – сказав він.

Для "розуміння масштабів наступу противника та його сточування" Тарнавський також зазначив, що з початку року і по вчорашній день на Таврійському напрямку росіяни втратили 20 018 солдатів, 199 танків та 481 бойову бронемашину. Більшість цих втрат припадає саме на Авдіївку.

Битва за Авдіївку: останні новини

Як писав УНІАН, у 3-й окремій штурмовій бригаді, яка зараз обороняє Авдіївку, заявили про шалений тиск російських військ. Бійці припускають, що Кремль ухвалив принципове рішення захопити місто за будь-яку ціну і не шкодує навіть елітний спецназ, кидаючи його в "м’ясорубку".

Також ми розповідали, що сьогодні військове командування ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки, яка стримувала агресора кілька місяців.

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