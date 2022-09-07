У постраждалого правоохоронця мінно-вибухова травма й осколкові поранення.

Під час порятунку людей в Авдіївці поліцейські потрапили під обстріл, одного правоохоронця поранено.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, Авдіївку безперервно штурмують російські війська, місто зазнає до 10 атак на день і зруйноване вщент.

"Попри пекельні умови, тут цілодобово працює поліція. Ризикуючи життям, правоохоронці рятують поранених, евакуюють людей. Під час чергового рейду група потрапила під обстріл, одного поліцейського поранено", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що екіпаж мав забрати людей, які попросили допомоги в евакуації, однак розпочався артилерійський обстріл, а снаряд розірвався біля поліцейських. Внаслідок обстрілу було пошкоджено броньований автомобіль, а один із правоохоронців отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

Колеги на місці надали йому першу допомогу, зупинивши кровотечу, та доставили до лікарні.

У поліції розповіли, що після цього, попри ворожий вогонь, група все ж таки дісталася до цивільних та вивезла їх до безпечного місця.

"З понад 30 тисяч населення в Авдіївці залишається 1 500. У місті немає води, світла, газу, медичної допомоги тощо. В біді люди покладаються на поліцейських, які в будь-який момент приходять на допомогу. Особовий склад поліції Авдіївки постійно живе поруч із мешканцями, додатково в режимі ротацій у місті чергують співробітники Покровського райуправління поліції", - зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Супротивники, зокрема, обстрілювали Донецьку область, було багато жертв та постраждалих.

Кабмін наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів цього регіону. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

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