Родина потрапила під обстріл окупантів на Великдень у Лимані.

На Великдень сімейна пара з сином і бабусею потрапили під обстріл в Лимані Донецької області. Чоловік загинув на місці, а 13-річний син помер у лікарні. Львівські лікарі зуміли дістати Оксану з "того" світу.

Перше медичне об'єднання Львова розповіло історію порятунку в Facebook.

"Раптом прилетіла ракета і вибухнула поруч. Оксану вибуховою хвилею відкинуло вбік. Пам'ятає тільки крики дитини. Чоловік загинув одразу. Поранених Оксану і онука бабуся з осколком в шиї перенесла в льох. Там вони 3 години чекали рятувальників", - повідомляється в пості.

Хлопчику осколок потрапив у ділянку серця, а в Оксани діагностували численні травми тіла. Її доставили в Краматорську лікарню, в той час, як сина з бабусею відправили Слов'янськ. Там літній жінці видалили осколок, а підліток помер у реанімації.

Оксана перебувала у важкому стані - у неї були травми грудної клітини та поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. В результаті лікарям вдалося зупинити внутрішню кровотечу черевної порожнини й зашити масивні рани.

Про загибель дитини Оксана дізналася на третій день після прощання з нею.

"З Краматорська Оксану перевезли в Дніпро. Далі транспортували до Львова. Тут над порятунком руки жінки працювали десять лікарів з відділення травматології та ортопедії центру травми, а також i хірургічного відділення Центру хірургії. Фахівці провели 6 операцій, під час яких закривали дефекти м'яких тканин, пересаджували шкіру і, зокрема, зробили складну пластичну операцію з переміщення частини м'яких тканин передпліччя в зону пораненого ліктя", - розповідають в медичному об'єднанні.

Попереду Оксану чекає реабілітація, щоб відновити функціональність руки.

Раніше УНІАН повідомляв, як у Львові хірурги першого медичного об'єднання вдалися до "free flap" операції, яка допомогла вберегти ногу чоловіка від ампутації.

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