Штаб створено для координації дій влади, військових, волонтерів.

Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області, очолила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

"Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що виходом є евакуація.

"Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолила віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Верещук закликала мешканців Донеччини проявити мудрість та евакуюватись. Переселенців збираються приймати області в центрі та на заході України.