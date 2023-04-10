Супротивник змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців, зазначив командувач Східного угруповання військ.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські оборонці виснажили членів російської приватної компанії "Вагнера" у Бахмуті Донецької області.

Про це Сирський повідомив у Telegram. "Для мене велика честь бути пліч-о-пліч з нашими воїнами у цей час. Відпрацювали з командирами військових частин та угруповань плани по обороні міста Бахмут, а також зустрілись з бійцями, які захищають фортецю", - зазначив він.

За словами командувача, українські оборонці виснажили "вагнерівців". Він нагадав, що ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

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"Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити. Оборона Бахмута триває, наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання. Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу перемогу", - наголосив Сирський.

Ситуація на фронті в Україні - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 квітня поінформував, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії та намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають запеклі бої. Військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку армії України Юрій Сиротюк повідомив, що у місті лінія фронту звузилася.

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