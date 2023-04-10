Окупанти не залишають спроб взяти під контроль нові території.

Щотижня на фронті гинуть тисячі росіян, але вони все одно продовжують атакувати. Найгарячіше зараз на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Згідно з даними українських військових, за минулу добу на зазначених напрямках було відбито 58 атак противника. Так, на Лиманському напрямку окупанти безуспішно намагалися наступати південніше Діброви, попутно обстрілюючи населені пункти на цій ділянці фронту.

На Бахмутському напрямку ворог не залишає спроб взяти під свій повний контроль місто Бахмут, за нього ведуть запеклі бої. Також ворог безуспішно атакував на схід від населених пунктів Богданівка та Хромове – там відбито понад 30 ворожих атак.

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У районі Донецька найзапекліші бої йдуть за міста Авдіївка і Мар'їнка, де було відбито понад 20 ворожих атак. Як і скрізь, ворог обстрілює всі прифронтові населені пункти в зоні досяжності.

На Шахтарському напрямку, а також у Запорізькій та Харківській областях наступальних дій ворога за останню добу не відзначено.

Війна в Україні - останні новини

Росія влаштувала релігійні репресії на захопленій території України. За даними Інституту вивчення війни, окупанти окупанти переслідують церковнослужителів, руйнують храми, відбирають церковне майно і передають його своїй РПЦ.

Українська армія зберігає можливість забезпечення і ротації військ, що ведуть бої в Бахмуті, незважаючи на те, що ще на початку березня було знищено останній стаціонарний міст на шляху до міста. Як пояснив речник Східного угруповання сил ЗСУ Сергій Череватий, українські сили вже показали, що можуть знайти вихід з будь-якої ситуації.

Гарячим також залишається напрямок Авдіївки та Мар'їнки. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського, щодня ворог втрачає тут до двох рот особового складу.

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