Членів ПВК "Вагнера" ліквідували 13 січня, поділилися прикордонники.

У Донецькій області українські прикордонники ліквідували штурмову групу приватної військової компанії "Вагнера", що пробиралася до Бахмута.

Війська російських загарбників не залишають спроб продертися до околиць міста-фортеці Бахмут, про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що у п'ятницю, 13 січня, ворожий підрозділ штурмовиків ПВК намагався атакувати один з прикордонних опорних пунктів. Оборонці вчасно виявили супротивника та атакували вогнем.

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"...прикордонники знищили штурмову групу, а решта "вагнерівців" втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів", - йдеться у повідомленні.

Бої за Бахмут - сьогодні це треба знати

Росіяни вже не один місяць намагаються захопити місто-фортецю Бахмут. Супротивники зазнають величезних втрат, але не полишають спроб пробити оборону українських воїнів.

Увечері 13 січня президент Володимир Зеленський сказав, що на Донецькому напрямку супротивник зосередив найбільші сили. Очільник нашої держави додав, що воїни України хоробро та стійко виконують поставлені завдання.

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