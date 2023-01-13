Бійцям важко здійснювати оборону через сильний мороз, але командування намагається робити все, щоб допомогти з обігрівом, постачанням боєкомплектів та іншого.

У напрямку Бахмута за добу ворог втратив близько 183 бійців убитими та 137 раненими. ЗСУ перебувають у неймовірно важких погодних умовах. Оборону тримають під вогнем противника.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ситуація на контролі у головнокомандуючого.

Череватий зазначив, що бійцям важко здійснювати оборону через сильний мороз, але командування намагається робити все, щоб допомогти з обігрівом, постачанням боєкомплектів та іншого. За оцінками ЗСУ, протягом тривалого терміну ворог зазнає колосальних втрат, які не співмірні з ніякими показниками.

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"212 обстрілів було у напрямку Бахмута, 31 боєзіткнення. Тому ворог втратив 183 людини вбитими, 137 пораненими за попередніми підрахунками, це тільки за добу. Ворог намагається в населених пунктах проводити атакувальні дії", - пояснив речник ЗСУ.

Бої за Бахмут та Соледар

Як повідомляв УНІАН, Череватий пояснив, що ворог намагається захопити Соледар для просування углиб Донецької області.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець розповів, що після невдалих спроб захопити Бахмут вся еліта армії РФ перекочувала до Соледару.

Найзапекліші бої тривають в районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка Донецької області.

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