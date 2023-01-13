Як підкреслив президент України, є стимул більше тиснути на окупантів і завдавати ворогу більших втрат.

Сили оборони на сході стійко виконують поставлені завдання, захищаючи Донеччину від російських загарбників, сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 324-го дня війни.

"Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання", - зазначив президент.

Він висловив подяку бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару і бійцям Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут.

Відео дня

"Триста двадцять чотири дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул для нас усіх, щоб більше тиснути на окупантів і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує! Як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах", - підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що хоче відзначити й працівників Служби зовнішньої розвідки України. "Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців", - пояснив глава держави.

Він висловив також слова подяки всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі, зокрема, проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить.

Бої за Соледар - актуальне

Російські війська почали активний штурм понад тиждень тому - після того, як не змогли добитися успіхів у наступі на Бахмут.

Серед іншого, окупанти хочуть оточити українські сили в місті, відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання, але західні експерти сумніваються, що ворогові це вдасться.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величеззних втрат.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.

Наразі за місто тривають бої, підтвердив український військовий із Соледара.

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