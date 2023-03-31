Через росіян за добу постраждало багато жителів Донецької області.

За минулу добу, 30 березня, російські загарбники вбили одну людину у Донецькій області.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram. "За 30 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті", - повідомив голова ОВА.

Крім того, ще 6 людей в області дістали поранення.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня стало відомо, що за попередню добу російські окупанти вбили одного жителя Донецької області - у місті Часів Яр, ще п'ятеро людей в області дістали поранення.

Ситуація на Донбасі під час війни з РФ - що треба знати

Генштаб ЗСУ вранці 31 березня повідомив, що росіяни зосередили головні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на Мар'їнському, Лиманському, Авдіївському, Куп’янському та Бахмутському напрямках.

За Бахмут вже тривалий час йдуть запеклі бої. За даними Генштабу, упродовж минулої доби українські воїни відбили 22 ворожі атаки на Бахмут.

Варто зазначити, що українська влада оголошувала евакуацію з неокупованої території Донецької області.

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