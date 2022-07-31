Міністр запевнила, що влада врахувала всі помилки минулих хвиль евакуацій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сьогодні відвідує Кременчук, де зустрічається з переселенцями і просить їх аби вони телефонували своїм родичам та друзям в Донецькій області з проханням провести швидку евакуацію.

Під час брифінгу вона розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області.

"Там опалення не буде, води вже у деяких містах немає, газу не буде... Прошу вас - телефонуйте і нехай евакуюються. Ви ж бачите вас тут гарно приймають, то нехай їдуть сюди", - каже Верещук.

За її словами на рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.

"Ми розуміємо, що без уряду важко знайти місця, куди їхати. Але сьогодні для цього я тут - на Полтавщині. Полтавщина ще може прийняти людей, хоче це велике навантаження на бюджет і людей. Тож, в тим, хто буде евакуюватися слід там телефонувати в адміністрації, або писати онлайн в чат-ботах. Все фіксується в ОВА і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортуватимуть до місця евакуації. Це може бути автобус, чи потяг. Потім їх привезуть, наприклад, сюди. По дорозі їм буде зроблено все, щоб вони отримали довідку ВПО. На вокзалі їх зустрінуть. Там - на вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу і фіндопомогу. Укрпошта вже це знає як робити. Гроші є", - заявила вона.

Міністр запевнила, що влада врахувала всі помилки минулих хвиль евакуацій.

"Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Тоді там є певний формат відмови. Там персональна відповідальність. Але ще раз кажу, газу, опалення не буде, світла не буде!"- наголосила Верещук.

Вона вкотре наголошує, що ті особи, які прийняли рішення евакуюватися мають звернутися до ВЦА, залишити свої данні і потім там допоможуть виїхати, а на місце переселення все організує влада області, куди людей привезуть.

Як повідомляв УНІАН, Верещук закликала мешканців Донеччини проявити мудрість та евакуюватись. Переселенців збираються приймати області в центрі та на заході України.