Ворог зазнав нових втрат, зазначили у ДПСУ.

У місті Бахмут Донецької області за добу українські прикордонники відбили чотири атаки російських загарбників, ворог зазнав втрат.

Супротивники тричі атакували наших воїні вночі і один раз - вдень, повідомили у Державній прикордонній службі. "Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами", - зазначили у відомстві.

Прикордонники підкреслили, що ворожі атаки провалилися, і супротивник орієнтовно втратив шість осіб вбитими та сім - пораненими.

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20 квітня повідомлялося, що вночі окупанти двічі намагалися атакувати українських воїнів, зазнали поразок й втрат.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Як повідомив УНІАН вчора, 21 квітня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що ситуація у Бахмуті напружена, але контрольована: українські військові тримають оборону та проводять штурми.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, найгарячішим місцем фронту залишається Бахмут. Там зараз точаться запеклі бої, противник атакує. Ворог знищує вщент будинки і споруди, на окремих ділянках подекуди просувається. За її словами, захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог зазнає невиправдано високих втрат.

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