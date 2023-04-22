Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право і атакує цивільне населення.

За минулу добу українські захисники відбили 53 атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найгарячіше у місті Бахмут.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наразі ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Військові Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ.

Відео дня

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Інтервенти обстріляли населені пункти Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни спробували покращити тактичне положення й провели штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мали. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку продовжуються пекельні бої за місто-фортецю Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник безуспішно намагався наступати. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, але їхні спроби провалились. Ворог обстріляв населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низку інших.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ протягом доби відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Від обстрілів знову постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстрілів зазнали Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні - останні новини

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголошує, що українські захисники продовжують стримувати армію ворога, сковуючи його дії на всіх напрямках.

Водночас самі окупанти готуються до оборони на тимчасово окупованих територіях України.

Вас також можуть зацікавити новини: