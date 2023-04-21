На окремих ділянках ворог подекуди просувається.

Ситуація у Бахмуті напружена, але контрольована: українські військові тримають оборону та проводять штурми.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Простими словами про сьогоднішні військові зведення з фронту: якщо дивитись на всю карту України, то ситуація неоднорідна і, власне, саме так її треба сприймати", - зазначила вона.

Зокрема, на Сході триває наступ ворога, окремі населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської областей ворог продовжує обстрілювати турбуючим вогнем, а на Запорізькому та Херсонському напрямках противник – в обороні.

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"Епіцентром залишається схід. Там ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно – Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський. На більшості з них завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках – Куп‘янському та Шахтарському, але українські бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

"Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення ухвалюються згідно з військовою доцільністю", - додала Маляр.

Ситуація в Бахмуті

за даними Генштабу ЗСУ, незважаючи на втрати, противник основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, протягом минулої доби, 20 квітня, на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

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