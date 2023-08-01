Імовірно, на зустрічі міністри оборони Білорусі та Ірану обговорювали питання продажу озброєнь, зазначили американські аналітики.

Білорусь поглиблює співпрацю з Іраном у воєнній сфері на тлі того, що обидві країни допомагають РФ вести повномасштабну війну проти України.

Очільник Міноборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін під час візиту в Іран на зустрічі з іранським міністром оборони - бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, міг намагатися укласти договір щодо безпілотників, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

"Хренін і Аштіані, імовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників "Шахед" на своїй території", - зазначили аналітики.

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В ISW додали, що очільник іранського Міноборони відповідає за переговори щодо закупівлі й реалізації військової техніки.

Важливі новини Білорусі - що треба знати

31 липня Віктор Хренін прибув в Іран й провів зустріч з Реза Аштіані для підписання, зокрема, двостороннього плану про співробітництво о військовій сфері на поточний рік.

Варто зазначити, що РФ активно співпрацює з Іраном. Центр національного спротиву повідомляв, що російська сторона розглядає можливість налагодження виробництва "Шахедів" на білоруській землі.

Журналісти дізналися, що Росія будує на своїй території завод з виробництва таких дронів. Військовий експерт Роман Світан прогнозував, що коли прийде час - цей об'єкт просто підірвуть. Варто зазначити, що РФ вже не раз атакувала "Шахедами" Україну, є багато постраждалих, руйнувань та жертв.

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