Віктор Хренін уточнив, що таким чином виконав "одну місію".

Глава Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін приніс на доповідь до лідера країни Олександра Лукашенка незвичайний "сувенір" - ядерну бомбу. Раніше в місцевій опозиції висловили думку, що самопроголошений глава Білорусі підставив сам себе через прагнення володіти "ядеркою".

За даними видання БелТА, під час зустрічі з диктатором Хренін уточнив, чи можна йому "виконати одну місію". На зустрічне запитання Лукашенко: "Бомбу привіз?!"- диктатору подарували боєголовку.

"Так точно. Дозвольте вам вручити символічно - перша ядерна бомба, яка була винайдена в 1949 році в Радянському Союзі", - заявив Хренін.

У відповідь "прозорливий" Лукашенко зазначив, що це "старий" варіант, і що сучасна ядерна бомба "по-іншому виглядає".

Після пояснень міністра, що це просто символічний жест - копія найпершої ядерної бомби часів СРСР - Лукашенко занепокоївся, що вороги подумають нібито він займається "символізмом".

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або вже дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", - зауважив лідер Білорусі.

Лукашенко оголосив, що отримав від РФ атомну бомбу

Нагадаємо, що в червні в рамках коментаря російській пропагандистці Ользі Скабєєвій лідер Білорусі вказав, що отримав від РФ надпотужну ядерну зброю.

Він уточнив, що за своєю силою ці бомби в три рази потужніші, ніж ті, які застосували при бомбардуваннях Хіросіми та Нагасакі ЗС США.

Лукашенко заявив, що йдеться про окремі зразки, які передав йому російський лідер Володимир Путін.

Зазначимо, що станом на 13 червня розвідка США не підтверджувала передачу Білорусі ядерної зброї з боку РФ.

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