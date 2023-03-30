У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі супротивника, зазначили у ВМС ЗСУ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. Як зазначається, станом на 30 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них є один носій "Калібрів". Загальний залп до - чотирьох ракет.

В Азовському морі - один корабель окупантів, в Середземному морі - до 7 ворожих кораблів, з них три носія "Калібрів", загальний залп яких до 20 ракет.

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Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати

У цьому морі станом на 29 березня на бойовому чергуванні перебували чотири кораблі супротивника, зокрема один носій "Калібрів". Загальний залп становив до чотирьох ракет.

Варто зазначити, що РФ не раз обстрілювала Україну "Калібрами" з Чорного моря. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сказав, що станом на кінець 2022 року щомісяця Росія могла випускати по 20-30 таких крилатих ракет.

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