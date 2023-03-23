Там зазначили, що через західні санкції випуск ракет, якими росіяни атакують Україну, значно знизився.

Станом на кінець 2022 року росіяни могли випускати по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця.

Про це повідомив в інтервю РБК-Україна представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький. За його словами з "Іскандерами" в росіян значно гірша ситуація. "Росіяни хочуть подвоїти обсяги виробництва усіх цих ракет. Але головна перешкода – санкції. Саме в цих ракетах велика частка іноземних компонентів. Якщо санкції будуть дотримуватися, ... то ці плани ворог не втілить", - пояснив ситуація представник ГУР.

Саме тому, зазначив Скібіцький, Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів, при цьому збільшується інтервал між їх нанесенням.

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"В жовтні 2022 року, росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім раз на 10-14 днів, а зараз не можуть організувати удар частіше ніж двічі на місяць... Їхнє виробництво не дозволяє покривати ту кількість, яку ... випускали раніше, і відповідно – компенсувати запаси", - зазначив він.

Щодо запасів високоточних ракет Скібіцький зазначив, що за підрахунками розвідки, їх залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни. "Мова йде про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинжали", і про ракети Х-22. "Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%", - сказав представник ГУР.

Запас російських ракет

Наприкінці минулого року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ вийшла за межі необхідного для власного захисту резерву у використанні крилатих і балістичних ракет. За його словами, у країни-агресора залишилося менше 13% ракет "Іскандер", тоді як необхідно мати хоча б 25-30%.

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