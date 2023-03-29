У Чорному морі вороже угруповання поменшало до чотирьох кораблів, повідомляє прес-центр командування Військово-Морських сил ЗС України.
Як зазначається, станом на 29 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожі кораблі, з них один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до - чотирьох ракет.
В Азовському морі - один ворожий корабель, в Середземному морі - до семи ворожих кораблів, з них три - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет.
Росія змінює тактику ударів по Україні - що відомо
27 березня Росія випустила 15 дронів-камікадзе по Києву та Дніпропетровській області, 14 БПЛА, за інформацією ВПС, було знешкоджено ще у повітрі силами ППО.
Уламки ірансько-російського дрона впали на столичну адмінбудівлю, без жертв. Один з БПЛА, що атакував Дніпетровщину, ударив по місцевому підприємству.
Водночас спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк зауважила, що під час повітряної атаки РФ обійшла південні регіони, що може свідчити про зміну тактики ударів агресора.
У ЗСУ раніше зауважували, що РФ намагається вдосконалити тактичні атак. Експерти прогнозують продовження завдання Росією ракетних ударів по критичних об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, центрах "прийняття рішень".