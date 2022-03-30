Щодо ворожого удару очікується офіційна заява від обласної військової адміністрації, зазначив мер.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про ракетний удар по місту.

Про це він написав у Facebok.

"Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди. Фото не постимо. Телефони держорганів з безглуздими повідомленнями "був вибух" не перевантажуємо. Чекаємо офіційного повідомлення від військової адміністрації. Більше без коментарів", - зазначив він.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну.

Ворог спочатку спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Дніпро та Дніпропетровську область.

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що 27 березня Збройні сили Росії обстріляли один з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області забороненими касетними боєприпасами. За даними правоохоронців, окупанти відкрили вогонь з системи залпового вогню "Торнадо-С".

Також в Офісі генпрокурора повідомляли, що станом на 30 березня через дії окупантів загинули 145 дітей, а 222 дитини отримали порання.

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