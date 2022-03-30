Рятувальна операція триває.

Кількість загиблих в результаті попадання ракети у будівлю облдержадміністрації в м. Миколаєві зросла до 12, поранених – 34.

Про це глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомив в Telegram.

Він зазначив, що рятувальна операція триває. "На зараз: 34 - поранених, 12-загиблих", - написав Кім.

За попередніми даними, було набагато менше людей в будівлі, написав він.

Удар по ОДА в Миколаєві:

Вранці 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА.

За даними ДСНС України, в результаті обстрілу і попадання ракети в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння.

Повідомлялося, що більшості працівників ОДА дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 осіб. Також повідомлялося про 8 загиблих і 30 поранених.

Міський голова Миколаєва Сергій Сенкевич висловив думку, що росіяни вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, що там міг бути голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Війна проти України: