Ще 222 дитини поранено.

З початку військового вторгнення РФ в Україні загинуло 145 дітей, 222 дитини поранено.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, Києві - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Також через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

У Офісі Генпрокурора зазначають, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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