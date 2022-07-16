В одному з районів Дніпропетровської області комендантська година триватиме довше.

З суботи, 16 липня, в Нікопольському районі Дніпропетровської області збільшується тривалість комендантської години.

Про це повідомив у Telegram голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Він опублікував розпорядження, згідно з яким комендантська година буде починатися о 21:00, а закінчуватися о 05:00.

Зазначається, що зміни стосуються Нікополя, Покрова, Марганця, а також усіх сіл і селищ Нікопольського району.

На території Дніпропетровської області діє комендантська година з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, рано вранці 16 липня російські загарбники вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Випустили 53 ракети. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Попередньо, загинули дві людини, є один поранений.

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