Ворог бив по об'єкту інфраструктури з РСЗВ - частина залпу впала на житлові будинки поруч.

В результаті ударів окупантів по Нікополю на Дніпропетровщині загинули дві людини, ще одну поранено.

Про це повідомив голова Нікопольської районної Військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Виродки на тому березі били по об'єкту інфраструктури з РСЗВ. Частина залпу впала на житлові будинки поруч. Попередньо, два загиблих і один поранений. Відповідні служби та міська рада працюють з моменту обстрілу", - зазначив він.

За словами Євтушенка, ще один приліт зафіксований на території одного з сіл Марганецької ТГ. Попередньо, там ніхто не постраждав.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, одна поранена жінка перебуває в лікарні, її стан медики оцінюють як середній.

"Російська орда вранці вдарила по Нікополю з "Градів". Випустили 53 ракети", - повідомив він.

Удар по Нікополю:

Рано вранці 16 липня російські загарбники вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ.

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