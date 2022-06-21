Супротивники поцілили по житлових будинках, зазначили у Дніпропетровській обласній раді.

Російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли село Шестерня, поцілили у житлові будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня російські окупаційні війська з "Ураганів" обстріляли село Шестерня в Широківській громаді. Поцілили по житлових будинках, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас (заборонений тип боєприпасів - Ред.). Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - повідомив він.

Також він розповів, що біля самого населеного пункту внаслідок обстрілу сталася пожежа, приблизна площа - 3,5 га. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що масштабна пожежа сталася через ворожий обстріл Криворізького району з реактивних систем залпового вогню. Через обстріл загорілася трава та очерет. Гасіння пожежі тривало понад 2 години.

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