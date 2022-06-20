Переважно окупанти застосовували касетні боєприпаси, включно з їх суббоєприпасами, що становлять небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.

Війська РФ застосовували проти України понад 210 видів озброєння, забороненого міжнародними договорами.

Про це пише The New York Times.

Переважно це були касетні боєприпаси, включно з їх суббоєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.

Через застосування забороненої зброї загинули та отримали поранення цивільні українці, зокрема діти. Крім того, було знищено критично важливі об'єкти інфраструктури.

"Масштаби свідчень, зібраних і каталогізованих The Times, показують, що використання Росією цих видів зброї не було обмеженим. Фактично, від початку вторгнення воно сформувало основу військової стратегії країни", – сказано в повідомленні.

Експерти газети вивчили понад тисячу фото снарядів та наслідків обстрілів українських територій та встановили більш як 2000 боєприпасів, більша частина з яких були некерованими.

Сотні одиниць зброї були використані для ударів по цивільних об'єктах або поруч із ними.

Деяке заборонене озброєння становить велику небезпеку для мирного населення, зокрема некеровані боєприпаси, яким не вистачає точності. Їх окупанти випускають із гаубиць Д-30 та РСЗВ "Град".

Особливу небезпеку становлять снаряди, що розлітаються на велику кількість осколків: осколково-фугасні снаряди ОФ-56, суббоєприпаси 9Н210, 300-мм снаряди РСЗВ "Смерч".

Часто окупанти використовують заборонені міни ПОМ-3, а також маскують гранати так, щоб вони травмували або вбили мирних жителів, які до них доторкнуться через необережність.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація порушує усі звичаї та традиції війни, випробовуючи в Україні нові зразки зброї. За даними Міноборони, окупанти використовують в Україні широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї.

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