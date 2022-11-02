Вночі сили протиповітряної оборони України знищили шість ворожих дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Вночі наші сили ППО вберегли Дніпропетровщину від можливої трагедії. Українські захисники збили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе. Це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни. Але протиповітряна оборона впоралась. Дякую нашим героям!", - повідомив він.
Ситуація у Дніпропетровській області під час війни з Росією - що треба знати
1 листопада стало відомо, що у небі над Дніпропетровською областю українські воїни знищили три дрони-камікадзе ворога.
Станом на 28 жовтря Силам оборони України вдалося збити вже понад 300 безпілотників-камікадзе іранського походження.
31 жовтня у Дніпрі та Павлограді російські загарбники під час масованої ракетної атаки поцілили в енергетичні об'єкти, були серйозні руйнування. Наші воїни з повітряного командування "Схід" ліквідували 9 ворожих крилатих ракет.