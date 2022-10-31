Захисники України з повітряного командування "Схід" ліквідували 9 ворожих крилатих ракет.

У Дніпрі та Павлограді російські загарбники поцілили в енергетичні об'єкти.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область", - заявив голова ОВА.

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Зокрема, російські окупанти поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді.

Внаслідок обстрілів спричинені серйозні руйнування. На місцях обстрілів працюють усі служби.

Також Резніченко повідомив, що українські воїни з повітряного командування "Схід" під час масштабної ворожої атаки знищили 9 крилатих ракет.

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Вороги обстріляли Харків і Київ, а також Дніпропетровську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Запорізьку, Чернівецьку, Полтавську та Хмельницьку області. Через супротивників пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, у низці населених пунктів виникли проблеми з елекстро- і водопостачанням. Крім того, пошкодження отримали цивільні об'єкти.

За відомостями Повітряних Сил України, що вранці літаки-ракетоносці стратегічної авіації супротивника Ту-95/Ту-160 запустили по нашій території понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, і 44 з них були знищені.

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