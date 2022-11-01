Ворожі безпілотники-камікадзе були знищені вночі.

У небі над Дніпропетровською областю знищено три дрони-камікадзе супротивника.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Круті новини від наших захисників неба. Військові з Повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе", - написав очільник ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в регіоні чотири дрони російських окупантів впали на цивільні об'єкти. Виникла пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Він також додав, що три ворожі безпілотники були знищені Силами оборони.

Довідка УНІАН. У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Росії прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів.

28 числа спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що в нашій країні вже ліквідували понад 300 дронів-камікадзе іранського походження.

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