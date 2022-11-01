За його словами, чотири російські дрони впали на цивільні об’єкти.

Рано вранці, 1 листопада, у Полтавській області збили три російські БПЛА. Але в обласному центрі пролунали вибухи, після чого здійнялася пожежа.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, чотири російські дрони впали на цивільні об’єкти.

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"На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - зазначив Лунін.

Раніше УНІАН писав, що вибухи у Полтаві пролунали близько 2.00 ночі. Пізніше Лунін повідомив, що у небі над областю помітили ворожі безпілотні літальні апарати.

Російські атаки України

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня російські окупанти вкотре завдали масованого удару по містам України.

Повідомлялося про пошкодження 18 об’єктів, більшість із яких є енергетичними.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни застосували по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

Президент Володимир Зеленський відзначив, що більшість обʼєктів, які окупанти визначили як мішені, вдалося врятувати. Повітряні сили збили 45 крилатих ракет з 55.

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