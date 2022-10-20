Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних безпілотників "Shahed-136" та перспективних "Arash-2".

На територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та РФ домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2", – йдеться у повідомленні Генштабу.

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Іранські дрони на озброєнні РФ: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, Росія придбала у іранської сторони дрони-камікадзе. За даними української розвідки, в цілому Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників.

У середині жовтня з’явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще понад 2 тисячі таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на озброєнні у Російської Федерації є близько трьохсот іранських дронів.

19 жовтня у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що за місяць українські сили ліквідували 233 іранські дрони-камікадзе.

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