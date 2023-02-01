Ворожий безпілотник намагався скинути боєприпаси, зазначили прикордонники.

У Донецькій області українські прикордонники знищили ударний безпілотник російських загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram. "На Донеччині прикордонники знищили ударний безпілотник окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворожий дрон намагався стабілізуватися та скинути боєприпаси.

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"На щастя, не встиг. Охоронці кордону розстріляли повітряну ціль зі стрілецької зброї. Квадрокоптер вибухнув у повітрі", - зазначили у ДПСУ.

Ситуація на Донбасі - сьогодні це варто знати

На сході України вже не один місяць тривають запеклі бої, росіяни зазнають дуже серйозних втрат. Місто Бахмут Донецької області стало справжньою фортецею захисників України. Українські воїни багато разів відбивали ворожі атаки біля цього міста.

1 лютого стало відомо, що біля Бахмута прикордонники знищили групу ворогів, які намагалися взяти штурмом опорний пункт наших бійців. Були ліквідовані вісім супротивників.

Варто зазначити, що станом на сьогодні в Україні ліквідували близько 128 тис. 420 загарбників та, зокрема, 1951 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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