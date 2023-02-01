Захисники нашої держави ліквідували ворожу групу.

Українські прикордонники ліквідували вісьмох російських загарбників поблизу Бахмута у Донецькій області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram. "Жоден із восьми окупантів живим на полі бою не залишився", - сказано у повідомленні. Росіяни спробували оточити та взяти штурмом опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута й поплатилися за це.

"Маневр ворожих сил помітили оператори БПЛА та скорегували на них міномет. А бійці на опорнику відкрили по загарбниках вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ворожу групу було ліквідовано у повному складі!" - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Раніше стало відомо, що загальні втрати Росії в Україні за добу, 31 січня, зросли на понад 900 осіб та становлять орієнтовно 128 тис. 420 загарбників.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої з росіянами. Справжньою фортецею українських воїнів стало місто Бахмут. Ворог вже не раз намагався захопити місто. Зокрема, вранці 1 лютого Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші захисники відбили атаку ворога біля Бахмута.

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов говорив, що наші бійці залишатимуться у Бахмуті, поки там є підвали та можливість утримувати територію.

Вас також можуть зацікавити новини: