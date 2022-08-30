У Донецькій області за добу російські загарбники вбили двох мирних жителів.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному. Ще 4 людини отримали поранення", - повідомив Кириленко.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги не раз обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, у Донецькій області. Лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.
Кабмін наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів регіону перед початком опалювального сезону.