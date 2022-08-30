Через супротивників чотири особи були поранені.

У Донецькій області за добу російські загарбники вбили двох мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному. Ще 4 людини отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Відео дня:

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги не раз обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, у Донецькій області. Лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Кабмін наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів регіону перед початком опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: