На Донеччині вся лінія фронту знаходиться під постійними ворожими обстрілами, зазначив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих мешканців Донеччини не зволікати з евакуацією, бо ворог не змінив свої наміри та атакує практично всю територію області.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ситуація складна лишається, вся лінія фронту під постійними обстрілами… Обстріли тривають по Авдіївці, Вугледару, Мар’їнці, Красногорівці, авіаційних ударів було завдано по Бахмутській та Соледарскій громадам та Костянтинівці... Ворог "гатить" зі всіх видів озброєння… Ворог обстрілює практично всю територію області…Можливість проводити евакуацію є, але вона набагато ускладняється, коли йдуть обстріли", - сказав Кириленко.

Він наголосив, що місцеві мешканці Донеччини, які залишаються у своїх домівках, бо досі вважають, що "можливо омине" і ніби немає наступальних дій ворога на ключові міста області, в підсумку все одно приймають рішення евакуйовуйся, бо ворог "накриває" населенні пункти вздовж лінії розмежування і там немає можливості більш-менш безпечно жити.

"Але це дуже запізні рішення! Ми, звичайно ж, проводимо евакуацію, але я знову закликаю всіх продовжувати евакуацію і те, що люди деякі вважають, що немає таких наступальних дій ворога на ключові міста області, то це саме героїзм і професіоналізм Збройних сил, а не те, що ворог свої спроби припинив і свої наміри якось змінив", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Окупанти спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували і мирне населення у низці населених пунктів, зокрема, і в Донецькій області. Павло Кириленко повідомив, що через супротивника 16 травня в регіоні загинули 9 мирних мешканців.

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